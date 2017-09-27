Александр Козлов рассказал о плюсах для Приамурья от реструктуризации долгов регионам
В Москве глава Приамурья Александр Козлов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. На ней российским губернаторам представили программу реструктуризации нерыночных кредитов. Как сообщало Амур.инфо, программа призвана облегчить финансовую жизнь регионов страны. Ее инициатором выступил президент РФ Владимир Путин.
«До этого решения в 2018 году мы должны были вернуть из 15 миллиардов рублей бюджетных кредитов, взятых под ставку 0,1 %, без малого 7 миллиардов рублей. Еще 7 миллиардов – в 2019 году. По новым требованиям реструктуризации в следующем году подлежит возврату в федеральный бюджет всего 5 % – это сумма 752 миллиона рублей», – рассказал о преимуществах новой программы Александр Козлов.
Кроме того, в 2018 году Приамурье должно получить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3,6 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это почти на уровне 2017 года.
За последние два года удалось снизить госдолг Амурской области с 98 % на конец 2015 года до 76 % к концу 2017 года, без учета реструктуризации.
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