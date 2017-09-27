Александр Козлов рассказал о плюсах для Приамурья от реструктуризации долгов регионам

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«До этого решения в 2018 году мы должны были вернуть из 15 миллиардов рублей бюджетных кредитов, взятых под ставку 0,1 %, без малого 7 миллиардов рублей. Еще 7 миллиардов – в 2019 году. По новым требованиям реструктуризации в следующем году подлежит возврату в федеральный бюджет всего 5 % – это сумма 752 миллиона рублей», – рассказал о преимуществах новой программы Александр Козлов.

Кроме того, в 2018 году Приамурье должно получить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3,6 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это почти на уровне 2017 года.

За последние два года удалось снизить госдолг Амурской области с 98 % на конец 2015 года до 76 % к концу 2017 года, без учета реструктуризации.