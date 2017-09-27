В Приамурье открыт участок дороги от трассы «Лена» до границы КНР

Фото: пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

26 сентября В Амурской области открыто движение по 11-километровому участку подъездной дороги к границе с КНР в районе села Джалинда от автомобильной трассы «Лена». В ходе реконструкции на объекте построены три железобетонных моста и проложены восемь водопропускных труб.

В торжественном открытии объекта приняли участие директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, глава Сковородинского района Алексей Прохоров, представители областного министерства транспорта и строительства, сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».

«Дорога пролегает по новому направлению, в обход населенных пунктов Сковородинского района, от федеральной трассы Р-297 «Амур» до существующей подъездной дороги к границе с КНР, обеспечивая также подъезд к городу Сковородино. Построенный двухполосный участок соответствует всем нормативным требованиям и обеспечивает устойчивое, комфортное и безопасное транспортное сообщение», – подчеркнул Сергей Петраев.

На протяжении 2 с половиной километров дорога соответствует параметрам III технической категории с асфальтобетонным покрытием и шириной проезжей части 7 метров, остальные 8,5 километра – IV категории с переходным типом покрытия и шириной проезжей части 6 метров.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки и указатели, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики, на участке с асфальтобетонным покрытием нанесена горизонтальная дорожная разметка.