Бывший главный архитектор Тынды приговорен к условному заключению

Фото: gztslovo.ru

Установлено, что экс-чиновник ввел в заблуждение директора одной из организаций Тынды, получив от него 200 тысяч рублей. Архитектор сообщил директору предприятия, что у него есть право на изготовление проекта реконструкции объекта капитального строительства (таким правом он в действительности не обладал). После архитектор получил деньги на выполнение работ и передал директору подложные документы на строительство и реконструкцию здания.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Также он должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей. При вынесении приговора было учтено отсутствие судимостей у бывшего чиновника, а также отсутствие отягчающих преступление обстоятельств.

Как сообщало Амур.инфо, бывший главный архитектор Тынды в конце 2012 года оказался в центре коррупционного скандала. Поводом послужило строительство дома за 6 миллионов рублей.

В администрацию Тынды обратился руководитель одной из строительных компаний Краснодарского края, у которой чиновник заказал строительство дома за 6 миллионов рублей. Объект сдали с нарушением сроков, и заказчик потребовал неустойку в размере более миллиона рублей. Директор фирмы попросил проверить, законным ли путем чиновник получил деньги на строительство.

Состоялась проверка, которая установила, что главный архитектор нарушил положения федерального закона № 273 «О противодействии коррупции». Администрации Тынды было рекомендовано «принять меры», и в 2013 году чиновник ушел из мэрии «по собственному желанию».