Амурчане представят регион на всероссийской спартакиаде пенсионеров

В четверг, 28 сентября, из Благовещенска в Москву вылетает команда амурских пенсионеров. Это победители VIII областной спартакиады пожилых людей «За активное долголетие». В команде восемь человек – спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Ивановки и Райчихинска.

Всероссийская спартакиада пожилых людей пройдёт в Пензе с 29 сентября по 2 октября. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 55 лет и старше. На протяжении трёх дней участники спартакиады, среди которых нет ни одного профессионала, будут состязаться в плавании, лёгкой атлетике, настольном теннисе, стрельбе из винтовки и шахматах.

Спартакиада пенсионеров проходит в России в четвёртый раз. «В последние годы количество людей солидного возраста, которые занимаются спортом, растет, – сказал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Поэтому желающих принять участие в спартакиаде всё больше. Здоровым и активным каждый из нас может быть в любом возрасте, и наши участники это доказывают на собственном примере. А государство должно предпринять усилия, чтобы сделать спорт среди пожилых людей доступным и популярным».