Амурский судебный пристав стал лучшим в России

Сотрудник амурского управления федеральной службы судебных приставов победил во Всероссийском этапе ведомственного профессионального конкурса. Олег Бурима получил звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Финальные испытания состоялись на базе УФССП России по Москве и Московской области.

Амурчанин ранее неоднократно побеждал в региональных этапах Всероссийского ведомственного состязания, но лучшим в России амурский судебный пристав стал впервые. Олег Бурима признан победителем в состязании среди лучших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов из восьми федеральных округов.

Сейчас пристав находится в Московской области, где защищает честь ДФО в заключительном этапе спартакиады ФССП России имени Рысинова 2017 по дисциплинам «служебное двоеборье» и «стрельба из боевого ручного стрелкового оружия». В прошлом году амурчанин в аналогичном состязании стал лучшим.

Олег Бурима – работает в УФССП России по Амурской области более 6 лет. В 2011 году начинал свой путь в службе судебным приставом по ОУПДС, обеспечивал безопасность исполнительных действий, судебных заседаний и ряда должностных лиц, осуществлял принудительные приводы граждан, уклоняющихся от явки в суд и к судебному приставу-исполнителю.

В 2012 году переведен на службу в группу быстрого реагирования – подразделение обеспечивающее в том числе безопасность проведения социально значимых судебных процессов особой категории сложности или имеющих широкий общественный резонанс.