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27сентября
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сегодня, 11:28 0

В Амурской области завели шесть уголовных дел на поджигателей

В Амурской области завели шесть уголовных дел на поджигателей
Фото: bordertelegraph.com

С 1 апреля 2017 года – за время действия пожароопасного периода – составлено 3 502 административных протокола о нарушениях этого режима. Выявили 82 случая возникновения палов, а в Архаринском, Бурейском и Зейском лесничествах завели шесть уголовных дел на нарушителей.

Амурский центр ГЗ И ПБ сообщает, что всего с начала пожароопасного периода государственными лесными инспекторами составлено 348 административных протоколов, общими группами патрулирования – 3 154, а всеми ведомствами, включая административные комиссии за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима – 3 502 протокола.

Еще ранее двух виновников лесных пожаров, обнаруженных в Шимановском районе, привлекли к административной ответственности инспекторы лесной охраны. На каждого был наложен административный штраф в размере 5 000 рублей. В отношении виновных в суд направили исковые заявления о взыскании затрат на тушение лесных пожаров.

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#природа #происшествия

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