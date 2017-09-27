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27сентября
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сегодня, 11:25 2

На станции Бурея мужчина погиб под колесами поезда

На станции Бурея мужчина погиб под колесами поезда
Фото: govtech.com

В Приамурье мужчина погиб в результате наезда грузового поезда. Трагедия произошла на станции Бурея. Сообщение о происшествии поступило в транспортную полицию вечером 26 сентября.

Погибший – безработный, ранее судимый местный житель. Установлено, что амурчанин шел по железнодорожным путям и на сигналы, подаваемые машинистом состава, не реагировал. Было применено экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Lizunka

    Lizunka
    1 час назад

    Какая разница, судимый или несудимый? Для этой новости это важно?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    А работает или нет - важно?

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