На станции Бурея мужчина погиб под колесами поезда
В Приамурье мужчина погиб в результате наезда грузового поезда. Трагедия произошла на станции Бурея. Сообщение о происшествии поступило в транспортную полицию вечером 26 сентября.
Погибший – безработный, ранее судимый местный житель. Установлено, что амурчанин шел по железнодорожным путям и на сигналы, подаваемые машинистом состава, не реагировал. Было применено экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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