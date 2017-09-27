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27сентября
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Наведывающихся к общежитиям Маломырского рудника медведей хотят прогнать или отстрелить

Наведывающихся к общежитиям Маломырского рудника медведей хотят прогнать или отстрелить

Группу медведей, которая ходит в рабочий поселок при Маломырском руднике в Селемджинском районе, могут отстрелить. Это произойдет в случае, если зверей не отвадят от этого места и они станут угрожать людям.

«Мы по обращению "Маломыра" подготовили решение о проведении регулирования численности. И в случае, если там на самом деле возникнет ситуация, опасная для жизни людей, то тогда будет проведен их отстрел», – сообщил ИА «Амур.инфо» начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Управления по охране животного мира Амурской области Сергей Глущенко.

Он пояснил, что разрешение на отстрел было выдано амурским облпотребсоюзом, который является в том районе охотпользователем, одному из охотников.

«Пожелание самих маломырцев – чтобы этих медведей каким-то образом попытаться прогнать. И, если удастся это сделать, тогда их отстреливать не будут», – отмечает Сергей Петрович.

По предварительной информации, в рабочий поселок ходят не только медведица с медвежатами, но и другие косолапые.

Сергей Глущенко говорит, что, скорее всего, медведи наведываются туда потому, что их прикормили – люди оставляли незакрытыми какие-то отбросы, которые и привлекли зверей. А молодые медвежата прикармливаются особенно легко.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    24 секунды назад

    Люди взрослые,а ведут себя как малые дети,пожалели прикормили голодных лесных животных,а теперь не жалко,что их застрелят,думать надо вначале,что делаете,это же очень опасный зверь.

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