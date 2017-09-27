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27сентября
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сегодня, 10:47 8

Благовещенские брадобреи начали бесплатно стричь неимущих горожан

Благовещенские брадобреи начали бесплатно стричь неимущих горожан

Несколько благовещенских парикмахеров и барберов решили периодически бесплатно стричь неимущих горожан: детей-сирот, стариков и бездомных. Первого бездомного они уже подстригли.

«У нас будет день, скорее всего, это будет воскресенье, в который мы будем ездить и бесплатно стричь малышей в детских домах, стариков в домах престарелых и бездомных, – рассказал организатор акции Максим Намаконов. – Работать будем часа три в день. Но если это будет большой выезд, в приют например, то это будет обычный рабочий день – с 11 до 18 часов».

Идея социальной акции родилась спонтанно. Возле парикмахерской ходит бездомный мужчина, которому работники уже давно помогают продуктами. Предложили его подстричь, тот с радостью согласился – и с этого началась акция «День доброты».

«Стригли мужчину на улице. Проходящие мимо люди на это реагировали очень даже положительно», – рассказали организаторы.

Организаторы уже приобрели необходимые для выездов отдельные наборы инструментов, в частности, беспроводные машинки. В ближайшее время они планируют договориться с социальными учреждениями о проведении «Дней доброты».

Просмотров всего: 1160

#соцзащита

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    4 часа назад

    кто из них бездомный?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Молодцы, ребята, доброе дело затеяли )

  • TatuK

    TatuK
    3 часа назад

    а машинки надеюсь после добрых дел обработают?

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Молодцы ребята, такая проблема, моих подопечных отказываются стричь парикмахеры.даже помытых и обработанных...ПРиходится медработникам самим выступать в роли парикмахера. Механическими машинками и опасными бритвами из СССР)

  • ВП

    ВП
    2 часа назад

    Леонидова

    Молодцы ребята, такая проблема, моих подопечных отказываются стричь парикмахеры.даже помытых и обработанных...ПРиходится медработникам самим выступать в роли парикмахера. Механическими машинками и опасными бритвами из СССР)



    Логично. Контингент, даже мытый, в большинстве своем страдает кучей заболеваний, и венерические не самые опасные из них

  • Robin

    Robin
    2 часа назад

    TatuK

    а машинки надеюсь после добрых дел обработают?



    До конца новость дочитать слабо?



    Организаторы уже приобрели необходимые для выездов отдельные наборы инструментов, в частности, беспроводные машинки.

  • jcfdjduidfj

    jcfdjduidfj
    1 час назад

    красавчики! помогают бездомным людям

  • архивная

    архивная
    25 минут назад

    Молодец молодой парень парикмахер,а столько в нем доброты,в наше время даже не верится,хочется пожелать ему всего самого доброго,очень приятно смотреть видио.

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