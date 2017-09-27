Благовещенские брадобреи начали бесплатно стричь неимущих горожан

Несколько благовещенских парикмахеров и барберов решили периодически бесплатно стричь неимущих горожан: детей-сирот, стариков и бездомных. Первого бездомного они уже подстригли.

«У нас будет день, скорее всего, это будет воскресенье, в который мы будем ездить и бесплатно стричь малышей в детских домах, стариков в домах престарелых и бездомных, – рассказал организатор акции Максим Намаконов. – Работать будем часа три в день. Но если это будет большой выезд, в приют например, то это будет обычный рабочий день – с 11 до 18 часов».

Идея социальной акции родилась спонтанно. Возле парикмахерской ходит бездомный мужчина, которому работники уже давно помогают продуктами. Предложили его подстричь, тот с радостью согласился – и с этого началась акция «День доброты».

«Стригли мужчину на улице. Проходящие мимо люди на это реагировали очень даже положительно», – рассказали организаторы.

Организаторы уже приобрели необходимые для выездов отдельные наборы инструментов, в частности, беспроводные машинки. В ближайшее время они планируют договориться с социальными учреждениями о проведении «Дней доброты».