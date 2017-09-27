Амурчане задолжали за тепло более 337 миллионов рублей

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«Дальневосточная генерирующая компания» усиливает работу со злостными неплательщиками за тепло. До конца года порядка 400 должников получат судебные приказы о взыскании долгов. К принудительным мерам взыскания задолженности энергетики вынуждены обращаться в связи с долгами потребителей энергоресурсов. Они на 1 сентября 2017 года составили более 337 миллионов рублей.

С начала года юристы компании подали в суд 720 исков на общую сумму более 11 миллионов рублей, 41 из которых получили абоненты-юридические лица, и 678 – физические лица. При этом порядка миллиона рублей составили пени за просрочку и неоплату тепловой энергии. В результате компании удалось добиться возврата 6 миллионов 718 тысяч рублей долгов. Должники среди населения, помимо долга, оплатили 123 тысячи рублей штрафных санкций, юридические лица – 17 тысяч рублей.

Согласно федеральному закону, штрафные санкции и пени применяются ко всем категориям потребителей, привыкшим платить за тепло с задержкой. Процент штрафных санкций фактически приравнен к банковским.

Для юридических лиц размер пени с первого дня просрочки составляет 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки – это порядка 23 % годовых, что выше, чем процентная ставка по потребительским кредитам во многих банках Приамурья.

Для населения пени начисляются со второго месяца просрочки по платежам и составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Пени с 91 дня просрочки соответствуют 1/130 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.

«В преддверии отопительного сезона задачей номер один для "Амурской генерации" станет повышение собираемости платежей за услуги теплоснабжения. До конца года планируется направить более 400 исков в суд с целью погашения просроченной задолженности абонентов как среди населения, так и среди юридических лиц», – рассказал заместитель директора филиала «Амурская генерация» Евгений Киреев.