Ученикам благовещенской школы № 22 больше месяца придется ездить в другие учебные заведения

Учеников благовещенской школы № 22 временно выселяют из здания. Переезд связан со строительством нового корпуса. По словам руководства, в то время, когда будут забивать сваи, школа должна быть пустой. Начать работы в другое время нельзя – федеральные миллионы нужно освоить до конца года.

В скором времени школьникам № 22, расположенной в районе улиц Ленина – Железнодорожной, придется на время переехать в другие учебные заведения. К примеру, второкласснице Владиславе придется ездить во второй корпус гимназии № 1, расположенный на Фрунзе – Чайковского.

«Путь неблизкий. Соответственно, добираться туда деткам очень накладно и в сопровождении родителей. Это очень по карману бьет», – поделилась мама ученицы школы № 22 Яна Митрофанова.

Временный переезд связан со строительством нового корпуса школы. По санитарным нормам старое здание должно быть пустым, пока рядом забивают сваи. Правда, родителей беспокоит, выстоит ли старый корпус потом – зданию больше 60 лет.

«В связи с чем нам сказали, что закрывают школу? С тем, что школа старая, боятся обрушения. А где гарантия? Любой строитель скажет, что есть накопительный эффект, где гарантия, что во время вбивания свай не пойдет эта трещина и, придя в школу, наши дети побегают две недели, и это обрушится? Кто-нибудь этот вопрос учитывает?» – высказалась еще одна родительница Евгения Паневина.

Учеников школы № 22 распределили по пяти школам Благовещенска. Дети будут учиться в те же смены. Правда, пришлось перенести каникулы.

«Всех мы уже определили. Все школы нас приняли по возможности. Вы знаете, что они очень перегружены. Сейчас ведем работу с родителями. Выясняем, кому нужен подвоз, а кто может сам доставить детей. Распределяем учителей. Ставим ответственных в каждой школе и согласовываем расписание питания детей, расписание учебное. Потому что педагогам придется немножко по школам поездить», – сказала директор школы № 22 Благовещенска Людмила Голошумова.

Бесплатно возить на школьных автобусах будут только младшеклассников, детей из Верхнеблаговещенского и по индивидуальным заявкам. Всем остальным придется добираться самостоятельно. Отложить стройку на лето нельзя – почти 400 миллионов рублей выделили по федеральной программе, и деньги нужно использовать до конца года. Некоторых родителей такие перемены наоборот радуют.

«Новый корпус это, конечно, новый. У нас школа все-таки старенькая, хоть и любимая, она все равно старенькая. Хочется что-то новое. И дети будут учиться тоже в первую смену», – отметила мама ученицы школы № 22 Благовещенска Александра Семенкова.

Новый корпус появится на месте березовой рощи, расположенной по соседству со старым зданием. Деревья вырубят, а вместо них построят трехэтажное здание. В нем расположатся два спортзала, наконец-то появится просторный актовый зал, медицинский блок, профильные кабинеты. Учиться там будут 528 человек.

В другие школы детей переведут примерно в конце октября приблизительно на пять недель. И прежде чем ученики вернутся за родные парты, школу обследуют, проверят в порядке ли здание. Сейчас выбирают подрядную организацию. Полностью закончить строительство нового корпуса должны к концу следующего года. Тогда ученики будут заниматься только с первой смены.