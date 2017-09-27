На Бурейской ГЭС возобновили холостые сбросы

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Амурское бассейновое водное управление приняло решение о возобновлении холостых сбросов на Бурейской ГЭС с 27 сентября. Это связано с увеличением притока и приближением уровня верхнего бьефа к отметке нормального подпорного уровня – 256 метров. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены о начале сбросов.

На период проведения холостых сбросов суммарный расход через гидроузел, с учетом расхода через гидроагрегаты, составит 2 600±500 кубометров в секунду. Такой расход безопасен для населенных пунктов ниже по течению и сооружений строящейся Нижне-Бурейской ГЭС. Подтопления населенных пунктов начинаются при расходах более 7 500 кубометров в секунду.

По данным на 26 сентября уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находился на отметке 255,43 метра. Величина притока за последние сутки составила 2 445 кубометров в секунду. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 сентября ожидается увеличение притока до 3 000 кубометров и до 3 200 кубометров 28 сентября. В последующие дни приток к створу ГЭС снизится.

Холостые сбросы через плотину Бурейской ГЭС продлятся до улучшения гидрологической обстановки в районе Бурейского водохранилища, сообщает пресс-служба гидроэлектростанции.