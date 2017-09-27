В Благовещенске разыскивают двух сестер, ушедших из дома

В понедельник, 25 сентября, в Благовещенске пропали двоюродные сестры Софья и Арина, обе 2004 года рождения. В 10 часов утра они ушли на занятие к репетитору, и с тех пор их не могут найти.

Девочки живут в разных домах, но ходят вместе в один класс. «Они ушли на занятие, и с тех пор мы о них ничего не слышали, – рассказала мама Софьи. – Телефоны у них были отключены уже в тот же день. У нас есть подозрение, что они могли отправиться в село Козьмодемьяновка, где есть родственники. Однако оттуда нам ничего не сообщили».

В полиции Благовещенска подтвердили, что в понедельник, 25 сентября, к ним поступило заявление от родственников, и сейчас идут поиски девочек.

На момент ухода из дома Арина была одета в серый кардиган, темно-синие брюки, белые кроссовки. Софья – в куртку салатового цвета, черные лосины и розовые кроссовки.

Всех, у кого имеется информация о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам: 8-924-447-22-98, 8-924-679-28-43 или 02.