В Зее накануне отопительного периода выпал первый снег

Жители Зеи 27 сентября поздравили друг друга с первым снегом. Ранним утром город припорошило. К девяти часам утра снег уже начал таять.

«В свете этого события особенно актуально подписанное вчера главой города Сергеем Матвеевым постановление о начале отопительного периода», – сообщили в местной администрации.

Согласно постановлению главы, тепло в квартирах жителей Зеи начнет появляться с 28 сентября. Котельные города готовы к поставке тепловой энергии потребителям.