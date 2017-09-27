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27сентября
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сегодня, 09:43 0

В Зее накануне отопительного периода выпал первый снег

В Зее накануне отопительного периода выпал первый снег

Жители Зеи 27 сентября поздравили друг друга с первым снегом. Ранним утром город припорошило. К девяти часам утра снег уже начал таять.

«В свете этого события особенно актуально подписанное вчера главой города Сергеем Матвеевым постановление о начале отопительного периода», – сообщили в местной администрации.

Согласно постановлению главы, тепло в квартирах жителей Зеи начнет появляться с 28 сентября. Котельные города готовы к поставке тепловой энергии потребителям.

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#ЖКХ #Зея #погода #природа

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