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В Благовещенске подросток-велосипедист попал под колеса легковушки

В Благовещенске подросток-велосипедист попал под колеса легковушки
Фото: veloturist.org.ua

Во вторник, 26 сентября, в Благовещенске произошло ДТП с участием молодого велосипедиста. Подросток на двухколеснике столкнулся с отечественной легковушкой и получил травмы.

Авария произошла в 09:27 в районе дома № 135 на улице Ленина. 17-летний велосипедист двигался по тротуару. Он начал пересекать проезжую часть, когда в него врезался автомобиль «ВАЗ-21053».

В результате происшествия велосипедиста с травмами доставили в лечебное учреждение, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 минуты назад

    Подросток в 17 лет? Да это уже без пяти минут совершеннолетний баран.

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