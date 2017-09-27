В Благовещенске подросток-велосипедист попал под колеса легковушки

Фото: veloturist.org.ua

Во вторник, 26 сентября, в Благовещенске произошло ДТП с участием молодого велосипедиста. Подросток на двухколеснике столкнулся с отечественной легковушкой и получил травмы.

Авария произошла в 09:27 в районе дома № 135 на улице Ленина. 17-летний велосипедист двигался по тротуару. Он начал пересекать проезжую часть, когда в него врезался автомобиль «ВАЗ-21053».

В результате происшествия велосипедиста с травмами доставили в лечебное учреждение, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».