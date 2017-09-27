Самолеты «ВИМ-Авиа» будет принимать и отправлять аэропорт Внуково

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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет выполнять оставшиеся авиарейсы Москва – Благовещенск из другого аэропорта. Если раньше лайнеры компании вылетали в столицу Приамурья из аэропорта Домодедово, то теперь они будут стартовать из аэропорта Внуково. Об этом свидетельствуют данные нескольких источников.

Так, рейсы «ВИМ-Авиа» стали появляться в онлайн-табло аэропорта Внуково, пишет «РИА Новости». Кроме того, рейсы авиакомпании между Внуково и Благовещенском появились в онлайн-табло благовещенского аэропорта.

По этим данным, рейс ВИМ-Авиа» НН-181 прибудет 27 сентября в Благовещенск из Внукова, но с большой задержкой. Его ожидают в 20:30 по амурскому времени.

Что касается рейса НН-182 Благовещенск – Внуково, он должен отправиться 27 сентября в 21:50 по амурскому времени.

Ранее сообщалось, что Внуково будет принимать рейсы «ВИМ-Авиа», которые прибывают из Благовещенска, а отправляться из Москвы в столицу Приамурья они должны были из Домодедова.

«РИА Новости» пишет, что самолеты «ВИМ-Авиа», взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями. Однако «Уральские авиалинии», IFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» проявили готовность перевезти пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» на регулярных рейсах внутри страны.

Перевозчики, подставившие плечо терпящей бедствие авиакомпании, для выполнения регулярных рейсов внутри страны получат из бюджета около 200 миллионов рублей. Международные чартеры для вывоза туристов – а сейчас за рубежом находятся почти 39 тысяч пассажиров этой компании – профинансируют из внебюджетных источников.

Несмотря на остановку чартерной программы, «ВИМ-Авиа» пока продолжает выполнять регулярные полеты: вечером во вторник Внуково ждет прилета трех самолетов авиакомпании.

Росавиация сообщает, что в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление. Оно будет сформировано из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.