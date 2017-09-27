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На севере около нуля, в Благовещенске – до 11 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 27 сентября

На севере около нуля, в Благовещенске – до 11 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 27 сентября
Фото: goodfon.ru

27 сентября, в среду, в Амурской области переменно облачно, местами по востоку пройдет слабый дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7, местами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха будет держаться в пределах 6–11 градусов со знаком плюс, по северо-западу – около 0.

В Благовещенске без осадков. Дует порывистый северо-западный ветер со скоростью 11-16 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня не превысит плюс 10 градусов.

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#погода

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