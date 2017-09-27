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27сентября
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сегодня, 08:12 6

Доля машин отечественной сборки на рынке страны достигла рекорда

Доля машин отечественной сборки на рынке страны достигла рекорда
Фото: www.vladtime.ru

Доля автомобилей местной сборки на российском рынке за 8 месяцев 2017 года составила 82,2 %. Это максимальный уровень за всю историю российского авторынка. Об этом сообщает отдел аналитики агентства «Автостат».

По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился почти на 2,5 процентных пункта – тогда он составлял 79,8 %. Пять лет назад, в 2012 году, на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1 %), а девять лет назад, в 2008 году, вообще менее половины рынка (44,3%).

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки, либо другие преференции. В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели.

Просмотров всего: 219

#транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Отличная новость, значит развивается промышленность, люди заняты. Ввоз авто с помоек надо запретить, как в Китае.

  • архивная

    архивная
    42 минуты назад

    Написали лучше бы сколько продано с этих выпущенных,было бы интереснее.

  • Музыка

    Музыка
    41 минута назад

    Отечественные "поделки" просто дешевле, у людей заметно снизились доходы. Никогда не сяду за руль "автотаза", "с помойки" - надежней, комфортней и в разы безопасней.

  • молокан

    молокан
    11 минут назад

    Сборка, это- сборка. А какой процент локализации? Сколь процентов деталей для сборки привозят из-за рубежа? И привозят то самые технологически сложные - двигатели, трансмиссию, электронику.

  • холостяк

    холостяк
    8 минут назад

    oenesterov

    Отличная новость, значит развивается промышленность, люди заняты. Ввоз авто с помоек надо запретить, как в Китае.



    А чё не запретить вообще импортные машины, покупайте лучше Ладу Калину

  • холостяк

    холостяк
    27 секунд назад

    Вот эта новость

    Доля автомобилей местной сборки на российском рынке за 8 месяцев 2017 года составила 82,2 %

    а какая доля здесь Российских марок машин? И чего хорошего в сборки чужих моделях машин, кроме налогов?

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