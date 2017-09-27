Доля машин отечественной сборки на рынке страны достигла рекорда

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По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился почти на 2,5 процентных пункта – тогда он составлял 79,8 %. Пять лет назад, в 2012 году, на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1 %), а девять лет назад, в 2008 году, вообще менее половины рынка (44,3%).

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки, либо другие преференции. В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели.