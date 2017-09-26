Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость
26 сентября 2017, 22:16 0

WhatsApp снова стал доступен китайцам

WhatsApp снова стал доступен китайцам
Фото: qatarliving.com

Мессенджер WhatsApp возобновил работу в Китае. Ранее сообщалось, что он был полностью заблокирован в КНР в минувшие воскресенье и понедельник, 24 и 25 сентября. Сейчас пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Эксперты связывают временную блокировку с предстоящим в следующем месяце конгрессом Коммунистической партии КНР.

WhatsApp - это единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу. Полной блокировки мессенджера до недавнего времени не происходило.

В Китае регуляторы время от времени блокируют доступ к некоторым приложениям и веб-сайтам, затем быстро восстанавливая его. Регулярные перебои в работе сервисов приводят к тому, что пользователи начинают переключаться на другие приложения.

Приостановка работы WhatsApp в Китае является шагом назад для Facebook, которая пытается найти подход к рынку КНР. Социальная сеть Facebook в КНР заблокирована с 2009 года, приложение для размещения фотографий Instagram - с 2014 года.

В Китае есть собственные мессенджеры, самым популярным из которых является WeChat. Однако многие пользователи, в том числе и сотрудники иностранных компаний, работающих в КНР, предпочитают WhattsApp, использующий механизм «сквозного шифрования», который не дает компании ключей для расшифровки частных сообщений.

Просмотров всего: 200

#Китай #связь #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 16

В Китае полностью перестал действовать WhatsApp

Эхо Москвы

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: анестезиолог-реаниматолог и писатель
Общество 10

Интернет-пользователи Благовещенска испытывают сложности с доступом в Сеть
Общество 2

Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через соцсеть