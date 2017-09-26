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26 сентября 2017, 21:27 2

Регионам России дадут 80 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам

Регионам России дадут 80 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам
Фото: informing.ru

Регионам России выделят в 2018 году 80 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на выполнение указов президента по повышению зарплаты бюджетников. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации, пишет «Российская газета».

В этом году регионам выделили 40 миллиардов рублей. Двукратное увеличение финансовой помощи связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году. И, по словам министра, зарплаты бюджетников должны расти «без оговорок».

Согласно указам президента, в 2018 году зарплата многих категорий бюджетников должна стать кратной средней в регионе. Например, зарплаты врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше, чем средняя по региону.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Это много?

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Первые косточки кидают. К выборам готовят

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