Регионам России дадут 80 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам

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В этом году регионам выделили 40 миллиардов рублей. Двукратное увеличение финансовой помощи связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году. И, по словам министра, зарплаты бюджетников должны расти «без оговорок».

Согласно указам президента, в 2018 году зарплата многих категорий бюджетников должна стать кратной средней в регионе. Например, зарплаты врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше, чем средняя по региону.