Фонарь-торшер и кубики-гиганты: на набережной Амура завершается монтаж детской площадки

Как сообщалось ранее, на этом участке набережной города специалисты обустраивают прогулочные тротуары и площадки для торговли и массового отдыха горожан. Здесь же появится детская площадка, которая займет 100 метров. Ее решено поделить на зоны в зависимости от возраста детей: от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 до 15 лет.

Например, для самых маленьких горожан предусмотрены детские горки, машины, качели, карусели, а для детей постарше устанавливают комплекс из горок и сетку «Пирамида» высотой до четырех метров. Покрытие площадки сделано из разноцветной полимерной резиновой крошки. Украсят территорию различные ландшафтные скульптуры с подсветкой.

На площадке уже появилось много конструкций, она начинает приобретать свой окончательный вид. Так, уже сейчас можно увидеть на территории кубики-гиганты, карусель, конструкции в виде животных, фонарь-торшер, элементы «Кремля», размеры которого на детской площадке составят 6,8 на 9,9 на 11,2 метра.

Кроме него, здесь установят «Карету-тыкву», «Машину», «Гриб с подвеской», сетку «Пирамида», качалки в форме петуха, коня, селезня, самолета и так далее. Будут и светодиодные конструкции: «Паровоз», «Дерево», «Сердце».

Работы на этом участке начались в конце июля этого года. В последних числах сентября зону сдадут в эксплуатацию. На данный момент выполнено устройство сетей летнего водопровода, сетей наружного освещения, фундаментов конструкций и бетонного основания детской игровой площадки, тротуаров, что составляет 80 % работ, сообщили в мэрии.

В настоящее время ведутся работы по монтажу светильников наружного освещения, устройству видеонаблюдения и звуковещания, идет подготовка почвы под газоны и цветники, устройство тротуаров, монтаж художественного литья опор наружного освещения.

Освещать территорию будут более 80 фонарей и около 20 наземных светильников. На набережной также появятся скамейки с вазонами, установят более 100 урн. Стоимость контракта, по информации администрации города – почти 70 миллионов рублей.