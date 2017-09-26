В Приамурье построят коровник почти на 500 голов

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В Амурской области планируется реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства. В их число вошло строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока в Тамбовском районе. Этот проект позволит увеличить объемы производства молока на 3 тысячи тонн в год, а также создаст 24 новых рабочих места.

Строительство коровника планируется закончить до конца этого года. Будет завезено маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления в количестве 700 голов в хозяйства области – уже завезено 282 головы.

Также в списке проектов реконструкция свиноводческого комплекса на 25 тысяч голов в Константиновском районе, строительство комплекса для хранения и подработки картофеля и овощей на 10 тысяч тонн в Благовещенском районе и двух комплексов с оборудованием по первичной подработке, сушке и хранению зерна общей мощностью 30 тысяч тонн в Ивановском и Бурейском районах.

К концу года объем производства продукции животноводства по оценке составит 15,1 миллиарда рублей. Об этом в своем докладе доложила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

К 2020 году планируется увеличение производства в животноводстве до 18 миллиардов рублей за счет реализации инвестиционных проектов, сообщает минэкономразвития региона.