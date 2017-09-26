В Белогорске мужчина перевозил на мопеде марихуану в мешке

В Белогорске сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, перевозившего мешок на мопеде. Водитель двухколесного транспорта заметно занервничал при виде патруля и попытался скрыться, однако сбежать ему не удалось.

В ходе досмотра полицейские изъяли мешок с сырой растительной массой с признаками конопли. Исследование подтвердило, что изъятое является марихуаной весом около 6 килограммов.

Мужчина 1963 года рождения пояснил, что собрал наркосодержащее растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере.

В соответствии с действующим законодательством за это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.