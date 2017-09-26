Между сотрудницей скорой помощи и благовещенцем произошла потасовка

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Утром 26 сентября благовещенские полицейские выехали на вызов сотрудницы скорой помощи. Женщина вызвала стражей порядка из-за конфликта, возникшего между ней и супругом пациентки, которой и понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в благовещенской полиции, в 06:50 в дежурную часть поступил вызов. Сотрудница скорой помощи сообщила стражам порядка о конфликте с одним из жителей города. Выяснилось, что медицинский работник приехала на вызов по улице Загородной. Но на месте у нее возник конфликт с супругом пациентки.

По информации Амур.инфо, конфликт дошел до применения физической силы со стороны мужчины. Но в полиции этот факт не подтвердили, сообщив, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кто виноват в случившейся потасовке, и что конкретно произошло, точно пока неизвестно.