Амурчане возмущаются, что не могут улететь из Домодедово вопреки обещаниям

Фото: ato.ru

Вынуждено застрявшие в Москве амурчане – сын Николай и отец Анатолий. Николай пояснил, что их авиарейс должен был отправиться из аэропорта Домодедово 26 сентября в 18:30 по московскому времени (00:30 27 сентября по времени Приамурья).

«Ситуация такая, что отменен рейс в Благовещенск из Москвы. И для того чтобы получить деньги, нужно 30 банковских дней. Нас двое – я и отец. По сути, мы не знаем, что сейчас делать – либо ехать в аэропорт, либо забирать деньги, писать соответствующее заявление. На горячей линии говорят, что ничем помочь не могут, так как они не владеют информацией. В аэропорту информации по этому поводу нет. На сайте Амур.инфо говорится, что губернатор договорился о том, что в ближайшие два дня будут летать самолеты, но на самом деле эту информацию никто не подтверждает», – говорит Николай.

Он пояснил, что лайнер «ВИМ-Авиа», который улетел сегодня в 05:27, – это авиарейс за 25 сентября.

«Мы на него не попадали. Нам даже никто не предложил от авиакомпании попасть на этот авиарейс, хотя я был в аэропорту в тот день и общался с представителем. Он сказал – приезжайте завтра, завтра будем общаться», – объясняет Николай.

Как сообщало Амур.инфо, в последние дни авиакомпания «ВИМ-Авиа» начала переносить и отменять собственные рейсы по всем направлениям, в том числе между Домодедово и Благовещенском. Как выяснилось, у компании серьезные проблемы. Предполагается, что на направлении Домодедово – Благовещенск «ВИМ-Авиа» сможет заменить авиакомпания «Икар».