Многолетние работы по реконструкции коллектора в Благовещенске практически завершились

В мэрии уточнили, что в настоящий момент рабочим осталось выполнить устройство тротуара на участке улицы Зейской от Батарейной до Железнодорожной, а также привезти землю и подготовить газоны, установить пешеходные ограждения, нанести дорожную разметку на парковках.

Работы по реконструкции канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации начались в 2007 году. В I квартале 2010 года была введена в эксплуатацию первая очередь протяженностью 5,8 километра. Трасса прошла от пересечения улиц Кузнечной и Горького по улице Горького до Первомайской, затем – по Первомайской до Амурской и далее – по Амурской до сооружения новой канализационной насосной станции. Общая стоимость реконструкции первой очереди составила 422,8 миллиона рублей.

В III квартале 2013 года ввели в эксплуатацию вторую очередь протяженностью 1,1 километра на участке улицы Первомайской от Краснофлотской до Амурской. Общая стоимость реконструкции составила 162,7 миллиона рублей.

В 2014 и 2015 годах сдали третью очередь, состоящую из трех пусковых комплексов и двух этапов общей протяженностью 4,5 километра. Работы велись на участках по Зейской от Новой до Калинина (I пусковой комплекс), по Зейской от Калинина до 50-летия Октября (II пусковой комплекс, 1 этап), по Зейской от Трудовой до Чайковского (II пусковой комплекс, 2 этап), по Зейской от Трудовой до 50-летия Октября (III пусковой комплекс). Общая стоимость реконструкции третьей очереди составила больше миллиарда рублей.

В настоящее время завершаются работы по реконструкции четвертой очереди канализационного коллектора, состоящей из трех пусковых комплексов общей протяженностью 4,9 километра на участках улицы Зейской от Первомайской до Чайковского (I пусковой комплекс), Трудовой от Зейской до Краснофлотской (II пусковой комплекс) и Зейской от Новой до Железнодорожной (III пусковой комплекс). Стоимость – 968 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, для проведения таких масштабных работ в Благовещенске назрела острая необходимость. Сети коллектора – 1960-х годов постройки, степень их износа была 90 %. Помимо реконструкции самого канализационного коллектора, проводились работы со всеми инженерными сетями: водопровода, теплоснабжения. Где-то ремонтировали, а где-то и прокладывали ливневую канализацию. Обновили и сети электроснабжения. Также на всех участках проведено благоустройство – расширение проезжей части, обустройство остановок, тротуаров, парковочных карманов.