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26сентября
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сегодня, 17:21 0

Благовещенских пенсионеров поздравят с Днем пожилого человека

Благовещенских пенсионеров поздравят с Днем пожилого человека
Фото: www.rosminzdrav.ru

В Благовещенске ко Дню пожилого человека, 28 сентября, пройдет традиционная акция «Будь здорово, старшее поколение!». Пожилых людей в этот день ждут в Амурском медицинском колледже по адресу: улица Зеленая, 30. Там их поздравят и обследуют.

Для пожилых людей будут организованы скрининг параметров здоровья: измерение роста, веса, объема талии, уровня артериального давления, глюкозы крови, определение насыщения крови кислородом, динамометрия, определение содержания жира в организме, исследование сердца на комплексе «Кардиовизор». Также будет работать комната психологической разгрузки и психологических знаний, даны консультации терапевтов.

Кроме этого, студенты медколледжа подготовили для гостей мероприятия музыкальное поздравление. Начало акции в 9:00. Доехать до медколлежда можно на автобусах № 22 и 28.

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#жизнь #здоровье #праздники

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