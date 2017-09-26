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26сентября
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Новое потомство «Амурского бройлера» через месяц-полтора поступит на прилавки

Новое потомство «Амурского бройлера» через месяц-полтора поступит на прилавки

«Амурский бройлер» восстанавливает поголовье после того, как из-за подозрения в птичьем гриппе пришлось уничтожить порядка миллиона птиц. Сейчас предприятие работает в полном режиме, но свежее куриное мясо появится на прилавках только через месяц-полтора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в августе 2017 года на «Амурском бройлере» возникли подозрения, что поголовье заражено птичьим гриппом. Были сделаны анализы, подозрения не подтвердились, однако пришлось уничтожить около миллиона птиц.

Зампредседателя областного правительства Владислав Бакуменко сообщил тогда, что временно предприятие приостановит работу, проведет мероприятия по очистке и дезинфекции, после чего, ориентировочно в середине сентября, возобновит работу. Покупатели какое-то время не смогут купить охлажденных кур местного производителя, но запасы замороженной имелись.

Во вторник, 26 сентября, Владислав Бакуменко рассказал, что полноценная работа «Амурского бройлера» еще не началась, так как потомство родительского стада пока только подрастает. Полностью оно будет восстановлено через месяц-полтора.

«Никаких проблем с предприятием у нас нет, – пояснил зампред областного правительства. – То заболевание, которое выявили, на людей не передается. Но на предприятии провели все регламентные работы: ремонт, дезинфекцию».

Он добавил, что охлажденной продукции «Амурского бройлера» еще нет. Надо ждать, когда птенцы вырастут.

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#производство #экономика

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад



    Как сообщало ИА «Амур.инфо», в августе 2016 года на «Амурском бройлере» возникли подозрения, что птицы больны птичьим гриппом. Были сделаны анализы, подозрения не подтвердились,



    И ниже



    Выявленное заболевание на людей не передается





    Эдакий заворот сюжета как воспринимать можно?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Подозревали птичий грипп - он не подтвердился, а то, что выявили людям не опасно....Так вам понятнее?

  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Это же не продукция а обколотый антибиотиками бутор!!

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