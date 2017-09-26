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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: автомобильный рынок и проблема занятости молодежи

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: автомобильный рынок и проблема занятости молодежи

Днем 27 сентября гостем утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет директор компании по поставке зарубежных автомобилей в Россию Артем Пуляев. Ведущие Илья Кутырев и Екатерина Кузьмина расспросят гостя о текущей ситуации на автомобильном рынке Приамурья.

В полуденном эфире благовещенцы услышат ведущего научного сотрудника и завлабораторией региональных социально-экономических исследований экономического факультета АмГУ, кандидата экономических наук, доцента Ирину Новикову. Разговор в студии пойдет о том, зачем амурским ученым нужно участие в международном экономическом форуме в Польше и о проблемах занятости молодежи. Интервью проведет Алексей Воскобойников.

Ведущие дневного разворота Алексей Воскобойников, Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162)-31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162)-333-001 или, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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