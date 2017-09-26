В Приамурье прошел молодежный форум «МолотОК» с участием главы области (видео)

Какие социальные проекты предлагает амурская молодежь, обсуждали на молодежном образовательном форуме «МолотОК». Он прошел в Амурской области в этом году впервые. На форум съехались более двухсот молодых людей от 18 до 35 лет. Гостем мероприятия стал глава Приамурья Александр Козлов, которому участники смогли задать свои вопросы.

Мазановский, Михайловский, Зейский и Благовещенский районы – это далеко не полная география участников форума. Обменяться опытом с близкими по духу в лагерь «Колосок» приехала и студентка Виктория Радченко. Девушка уже стала постоянной участницей областных мероприятий. На форум активистка привезла несколько идей.

«Я хочу после этого форума написать собственный социальный проект, направленный на волонтерство, помощь ветеранам, детям. Я учусь в педуниверситете, поэтому у меня возникла такая идея», – говорит Виктория Радченко.

Алексей Андриянов в поисках единомышленников приехал на форум из Зеи. Его цель – развивать в этом городе таланты. «Что-то танцевальное, вокал, рэп-сферу. Я сам занимаюсь рэпом, поэтому хотел бы развивать в Зее именно это», – пояснил он.

Форум длился три дня. Все это время 210 участников посещали мастер-классы и предлагали свои проекты. Почти все они касались тем, которым и был посвящен форум. Это добровольчество, здоровый образ жизни, сельская молодежь и другие. Также на форуме работала образовательная площадка по обучению волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В день открытия областного форума «МолотОК» амурская молодежь смогла задать вопросы губернатору Приамурья Александру Козлову.

«Возможно ли молодым специалистам – врачам, учителям – предоставлять жилье либо устроить им ипотеку, которая будет софинансироваться?» – такой вопрос прозвучал среди прочих.

«"Земский доктор" у нас есть. Это когда врачам из сельской местности предоставляется жилье – кто едет работать в районы, в сельскую местность. Еще по минобру у нас есть поддержка до 150 тысяч рублей и плюс ежемесячно 7 тысяч в виде субсидии на съем квартиры», – ответил губернатор.

Руководитель амурского отделения организации «Молодая Гвардия» Алексей Безруков говорит, что реализация форума стала возможна благодаря поддержке амурского министерства образования и науки.

«Они регулярно разыгрывают гранты, в которых может принять участие любая общественная организация. Мы своей общественной организацией написали проект и успешно его защитили. Проект рассчитан на чуть более миллиона, плюс привлеченные средства. Минобр дал 800 тысяч. Благодаря этим деньгам мы смогли собрать всю молодежь области. Самую яркую, самую активную, самую целеустремленную», – рассказал Алексей Безруков.

На форуме «МолотОК» активная деятельность амурской молодежи не заканчивается. Уже в октябре заявить о себе они смогут на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. Туда отправятся 50 амурских активистов.