Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:16 0

Обломки затвора с Нижне-Бурейской ГЭС отправили на экспертизу

Обломки затвора с Нижне-Бурейской ГЭС отправили на экспертизу
Фото: youtube.com

На Нижне-Бурейской ГЭС выясняют причины повреждения затвора плотины и продолжают работы по ликвидации последствий аварии. Происшествие на гидроэлектростанции произошло 24 августа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на ГЭС вышел из строя один из пяти затворов. Вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, что привело к некоторому подъему уровня воды ниже плотины.

По состоянию на 8 часов 26 сентября 2017 года ситуация на Нижне-Бурейской ГЭС остается стабильной. Продолжается снижение уровня воды в Нижне-Бурейском водохранилище до отметки 127 метров – это позволит начать основную фазу ремонтно-восстановительных работ. Сейчас уровень – 128,4 метра.

Уже выполнен демонтаж остатков металлоконструкций поврежденного затвора № 1. Обломок неподвижной оси левобережной шарнирной опоры доставили в лабораторию Московского института стали и сплавов для проведения металловедческой экспертизы.

Кроме того, провели химический анализ образцов металла осей шарнирных опор на остальных затворах № 2, № 3, № 4 и № 5 – все они соответствуют ГОСТу.

Строительно-монтажные работы на станции ведутся в штатном режиме. Завершены работы по программе индивидуальных испытаний гидроагрегата № 4. В ближайшее время планируется проведение комплексных опробований этого гидроагрегата, сообщает пресс-служба Нижне-Бурейской ГЭС.

Просмотров всего: 637

#происшествия #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Белогорске мужчина перевозил на мопеде марихуану в мешке

Происшествия 1

Между сотрудницей скорой помощи и благовещенцем произошла потасовка
Общество

В Белогорском районе отопительный сезон начнется на этой неделе
Происшествия 5

Мэр Тынды поручил найти автобусника, заехавшего на центральную детскую площадку