Обломки затвора с Нижне-Бурейской ГЭС отправили на экспертизу

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На Нижне-Бурейской ГЭС выясняют причины повреждения затвора плотины и продолжают работы по ликвидации последствий аварии. Происшествие на гидроэлектростанции произошло 24 августа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на ГЭС вышел из строя один из пяти затворов. Вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, что привело к некоторому подъему уровня воды ниже плотины.

По состоянию на 8 часов 26 сентября 2017 года ситуация на Нижне-Бурейской ГЭС остается стабильной. Продолжается снижение уровня воды в Нижне-Бурейском водохранилище до отметки 127 метров – это позволит начать основную фазу ремонтно-восстановительных работ. Сейчас уровень – 128,4 метра.



Уже выполнен демонтаж остатков металлоконструкций поврежденного затвора № 1. Обломок неподвижной оси левобережной шарнирной опоры доставили в лабораторию Московского института стали и сплавов для проведения металловедческой экспертизы.

Кроме того, провели химический анализ образцов металла осей шарнирных опор на остальных затворах № 2, № 3, № 4 и № 5 – все они соответствуют ГОСТу.

Строительно-монтажные работы на станции ведутся в штатном режиме. Завершены работы по программе индивидуальных испытаний гидроагрегата № 4. В ближайшее время планируется проведение комплексных опробований этого гидроагрегата, сообщает пресс-служба Нижне-Бурейской ГЭС.