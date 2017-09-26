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26сентября
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В Благовещенске осудили бывшего военного, вымогавшего деньги у курсантов ДВОКУ (видео)

В Благовещенске осудили бывшего военного, вымогавшего деньги у курсантов ДВОКУ (видео)

25 сентября этого года Военный суд Благовещенского гарнизона вынес приговор бывшему военнослужащему. Мужчину задержали в конце 2015 года. Как было установлено, он занимался вымогательством денег у курсантов ДВОКУ.

Училище относится к режимным объектам. Курсантам запрещено пользоваться мобильными телефонами, их изымают. Однако бывший военный предлагал курсантам сделку: он возвращал им мобильники за определенную сумму.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ФСБ России по Благовещенскому гарнизону, расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, длилось больше года. Потерпевшими по делу проходили несколько десятков человек. В итоге суд в качестве наказания лишил вымогателя права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на 2 года. Также он заплатит штраф в размере 120 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшим компенсации – в суммах от 360 до 12 360 рублей.

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#военные #закон #суды

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    26 минут назад

    Фотка постановочная? два худых фраера повалили какого то солдата в зелёнке.

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