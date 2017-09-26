Амурчане ищут способы обналичить материнский капитал

В социальной сети Инстаграм появилось объявление, в котором одна из жительниц Благовещенска просит помощи в обналичивании материнского капитала. Женщину интересует, кто в областном центре может помочь получить на руки эти деньги. По закону обналичивать сертификаты нельзя, их можно направлять только на определенные цели.

«Подскажите, пожалуйста, кто занимается обналичкой маткапитала. Ситуация критическая. Не судите пожалуйста!!! Нужна помощь», – пишет горожанка в соцсети (Пунктуация и орфография сохранены – Прим. ред.).

Призыв о помощи вызвал бурную реакцию среди пользователей. Некоторые поспешили напомнить горожанке, что подобные операции считаются незаконными.

«159.2 УК РФ почитайте перед тем, как опрометчиво такие просьбы писать», – высказалась одна из пользователей.

«Если объявлением заинтересуются компетентные органы, то автор может и срок получить, статья уголовная», – добавил другой амурчанин.

Между тем многие вступились за автора объявления. «Грамотных людей просто мало. А есть в жизни и критические ситуации. Лучше совет дать, чем обсмеивать. Все мы люди», – написала одна амурчанка.

«Да что ж вы судами сразу пугаете. Многие обналичили. И ничего. И катаются довольные на машинах. Сама, конечно, не делала. И не знаю, кто делает. Но слышала, что за 60 тысяч легко можно», – отметила другая.

Тем временем в амурском отделении Пенсионного фонда пояснили, что обналичивание маткапитала является незаконным. Потратить материнские деньги – а эта сумма сейчас составляет 453 тысячи рублей – можно только на улучшение жилищных условий, на накопительную часть пенсии матери-владелицы сертификата, на обучение детей и на услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

«Мы все контролируем, поэтому просто так взять и обналичить не получится. Единственное, по закону не запрещены сделки купли-продажи с родственниками. Например, люди договариваются с родственниками, у которых есть в собственности квартира. Скажем, дочь говорит маме – давай я у тебя куплю квартиру, я тебе деньги перечислю якобы я оплатила, а ты мне деньги эти потом верни. При этом обратно дарственную оформить она не может, то есть вернуть квартиру маме после получения маткапитала. Получается, просто меняется собственник, а деньги, грубо говоря, обналичиваются. Но законом это не запрещено, потому что квартира остается в собственности и достанется потом детям», – рассказала заместитель начальника отдела социальных выплат амурского отделения Пенсионного фонда Елена Счастливцева.

Все остальные способы получить деньги на руки Пенсионным фондом пресекаются, отмечают специалисты. Например, владельцы сертификата находят аварийное жилье и покупают его за небольшую сумму, а в договоре купли-продажи указывают завышенную стоимость. По их задумке, в дальнейшем продавец такого жилья получает на руки средства маткапитала и по предварительной договоренности отдает их покупателям, оставляя себе ту сумму, которая составляет только фактическую стоимость жилища.

То же самое люди пробуют делать и не с аварийным жильем, указывая в договоре большую стоимость жилья, чем есть на самом деле. Но подобные операции, со слов сотрудников ПФР, провернуть людям не удается.

«Все документы у нас проходят проверку, мы проверяем жилье полностью – его расположение, его состояние, стоимость, запрашиваем информацию в реестрах. И в итоге делаем вывод – одобрять выдачу маткапитала или нет. В подобных ситуациях, когда люди пытаются получить деньги на руки, мы это сразу понимаем и оформляем отказ», – добавила Елена Валерьевна.

Еще один способ обналичить маткапитал, которым пользуются амурчане, – обращение в микрофинансовые организации. За свои услуги они берут порядка 60 тысяч рублей и помогают владельцам сертификата получить материнские деньги.

«Если ребенку нет трех лет, то распорядиться средствами можно через кредит, либо заём. Вот такие организации дают заём на приобретение жилья людям, якобы они приобретают квартиру или дом. Затем они обращаются в Пенсионный фонд и просят возместить выданный заём. И мы возмещаем. Но опять-таки, если проверим жилье, на которое выдан заём. Если все законно, то деньги мы перечисляем. Если опять речь идет об аварийном жилье или просто квартире по завышенной стоимости, то люди получают отказ», – сказала Елена Счастливцева.

Всего за 2016 и 2017 годы в Пенсионном фонде оформили 49 отказов на приобретение жилья по завышенной стоимости или приобретение аварийного жилья. Также сотрудники ПФР 15 раз отказали тем, кто приобретал жилье, которое ранее уже было у них в собственности.

В благовещенской полиции добавили, что если сотрудники правоохранительных органов выявят незаконное обналичивание материнского капитала, то в отношении человека, нарушившего закон, возбуждается уголовное дело по статье «Мошенничество».