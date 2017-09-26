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26сентября
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сегодня, 15:39 0

Бездомных благовещенцев проверяют на ВИЧ

Бездомных благовещенцев проверяют на ВИЧ

Бездомных жителей Благовещенска проверяют на ВИЧ. Первыми на очереди стали постояльцы приюта «Надежда». Здесь сдали анализы на опасное заболевание более десяти человек – акция проводилась впервые.

Проверку инициировала одна из местных общественных организаций при поддержке амурского областного центра СПИД. Анализ на ВИЧ бездомные сдают прямо на месте. Экспресс-тест выдает результат уже через 20 минут после самой процедуры. На очереди жители еще пяти разных реабилитационных центров Приамурья.

«Я сама себя люблю и просто боюсь всего этого. И я на днях выхожу замуж. Хочу провериться, и всё», – рассказала Светлана Кривтяж.

«Экспресс-тесты – у них чувствительность 99,9 %. Но он показывает предварительный результат. Для того чтобы подтвердить положительный результат экспресс-теста, необходимо сдать кровь стандартными методами. Если будут выявлены положительные результаты, мы приглашаем этих пациентов в центр СПИД и направляем в лабораторию на исследование крови, чтобы подтвердить или опровергнуть полученный положительный результат», – пояснила заведующая отделом организационно-методической работы и профилактики Амурского областного центра СПИД Юлия Тертышная.

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#здоровье #соцзащита

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