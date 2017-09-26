Бездомных благовещенцев проверяют на ВИЧ

Бездомных жителей Благовещенска проверяют на ВИЧ. Первыми на очереди стали постояльцы приюта «Надежда». Здесь сдали анализы на опасное заболевание более десяти человек – акция проводилась впервые.

Проверку инициировала одна из местных общественных организаций при поддержке амурского областного центра СПИД. Анализ на ВИЧ бездомные сдают прямо на месте. Экспресс-тест выдает результат уже через 20 минут после самой процедуры. На очереди жители еще пяти разных реабилитационных центров Приамурья.

«Я сама себя люблю и просто боюсь всего этого. И я на днях выхожу замуж. Хочу провериться, и всё», – рассказала Светлана Кривтяж.

«Экспресс-тесты – у них чувствительность 99,9 %. Но он показывает предварительный результат. Для того чтобы подтвердить положительный результат экспресс-теста, необходимо сдать кровь стандартными методами. Если будут выявлены положительные результаты, мы приглашаем этих пациентов в центр СПИД и направляем в лабораторию на исследование крови, чтобы подтвердить или опровергнуть полученный положительный результат», – пояснила заведующая отделом организационно-методической работы и профилактики Амурского областного центра СПИД Юлия Тертышная.