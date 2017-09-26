В Китае полностью перестал действовать WhatsApp

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Газета пишет, что блокировать пересылку фото и других файлов, а также использование видеочатов мессенджера начали в Китае с середины июля 2017 года. Но эти ограничения не затрагивали текстовые сообщения. Но прошло время, и WhatsApp оказался полностью заблокирован практически во всей стране.

WhatsApp – собственность американской компании Facebook. Он был последним из принадлежащих Facebook сервисов, доступ к которому в Китае не ограничивался.

С 2003 года в КНР действует система «Золотой щит», или «Великий китайский фаервол», фильтрующий доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Он блокирует, как правило, страницы с антигосударственными материалами, ограничивает доступ к не подконтрольным правительству Китая соцсетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

Сейчас в Китае в число заблокированных веб-сервисов входят Facebоok, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Википедия на всех языках, сайт международной правозащитной организации Amnesty International, а также ресурсы различных иностранных СМИ.