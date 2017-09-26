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26сентября
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сегодня, 15:33 10

В Китае полностью перестал действовать WhatsApp

В Китае полностью перестал действовать WhatsApp
Фото: www.gazeta.ru

В Китае заблокирован доступ в WhatsApp. Специалисты разработали программное обеспечение, которое справилось с технологией шифрования данных мессенджера. В компании Facebook ситуацию не комментируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Газета пишет, что блокировать пересылку фото и других файлов, а также использование видеочатов мессенджера начали в Китае с середины июля 2017 года. Но эти ограничения не затрагивали текстовые сообщения. Но прошло время, и WhatsApp оказался полностью заблокирован практически во всей стране.

WhatsApp – собственность американской компании Facebook. Он был последним из принадлежащих Facebook сервисов, доступ к которому в Китае не ограничивался.

С 2003 года в КНР действует система «Золотой щит», или «Великий китайский фаервол», фильтрующий доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Он блокирует, как правило, страницы с антигосударственными материалами, ограничивает доступ к не подконтрольным правительству Китая соцсетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

Сейчас в Китае в число заблокированных веб-сервисов входят Facebоok, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Википедия на всех языках, сайт международной правозащитной организации Amnesty International, а также ресурсы различных иностранных СМИ.

Просмотров всего: 1573

#Китай #технологии

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    Через VPX работает

  • Техосмотр

    Техосмотр
    2 часа назад

    Модераторы, заблокируйте этого придурка кто нибудь

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Появятся новые. Антиспам на форуме отсутствует как класс.

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Я не понял, а почему местные либералы не ноют про наше полицейское государство?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Вицли

    Я не понял, а почему местные либералы не ноют про наше полицейское государство?



    Еще не вечер. Это я про блокировку. Чебурнет наверно скоро

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Воот, а то я уж было отчаялся.

  • Бриз

    Бриз
    24 минуты назад

    Эта новость для того чтобы приучить россиян к мысли о том, что скоро в Россее будет всё так же, при путинском режиме?

  • Вицли

    Вицли
    24 минуты назад

    Всё, вопрос окончательно снят ))

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    20 минут назад

    отключили уже и у нас?

  • aeroplan

    aeroplan
    11 минут назад

    А тем временем, бЫм-с...https://lenta.ru/news/2017/09/26/fb/

    "

    По словам руководителя ведомства, Facebook обязан привести свою работу в стране в соответствие с законодательством к 2018 году.

    «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — отметил Жаров.

    Он также напомнил, что похожая ситуация сложилась с соцсетью для налаживания деловых контактов LinkedIn. Жаров пообещал соблюсти сроки для решения проблемы и добавил, что Facebook — популярная, но не уникальная соцсеть." (С)

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