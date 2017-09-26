Амурчане стали победителями Слета юных пожарных во Владивостоке

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Во Владивостоке завершился VIII Слет юных пожарных Урала, Сибири и Дальнего Востока, участие в котором принимали и ребята из Амурской области. В итоге амурчане сумели завоевать общекомандное золото соревнований.

Слет проходил на территории всероссийского детского центра «Океан». Цели мероприятия – популяризация движения юных пожарных и спасателей, отработка алгоритма грамотных действий в экстремальных ситуациях, пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Всего в соревнованиях приняли участие 150 человек из разных регионов России. Приамурье представили десять школьников.

Ребята состязались в пожарно-прикладном спорте, медицинской подготовке, творческих конкурсах. Лучшие результаты амурская команда «Феникс» показала в конкурсе строя и песни, в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни, преодолении стометровой полосы с препятствиями, а также в конкурсе санитарных постов.

«В сборную команду Приамурья вошли ребята из Благовещенска, Завитинска, поселков Серышево Серышевского района и Огорон Зейского района. Каждый участник выкладывался на 100 процентов. С высоким результатом мы прошли пожарно-прикладной этап, – говорит тренер команды Леонид Кирилов. – Команда Амурской области в подобных слетах принимает участие не в первый раз и всегда показывала хорошие результаты».

По итогам VIII Слета юных пожарных команда Приамурья заняла почетное первое место. Второе место – у команды Бурятии. Замыкает тройку лидеров коллектив Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.