В Белогорском районе отопительный сезон начнется уже на этой неделе

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Дата назначена в связи с обращениями граждан и понижением дневных и ночных температур, которые ожидаются по прогнозам синоптиков на этой неделе. Глава Белогорского района Денис Инюточкин поручил коммунальным службам начать отопительный сезон с 29 сентября. Соответствующее постановление было подписано 25 сентября.

«Централизованно тепло в дома получают жители семи сел района, – отметил Денис Инюточкин. – Общая готовность объектов теплоснабжения, а также запас топлива позволяют коммунальным службам запустить котельные в эту пятницу».

Большую часть котельных района эксплуатирует ООО «БТК», эта организация заготовила свыше 6 тысяч тонн угля, сообщает сайт администрации Белогорского района.