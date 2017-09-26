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26сентября
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сегодня, 14:22 0

В Белогорском районе отопительный сезон начнется уже на этой неделе

В Белогорском районе отопительный сезон начнется уже на этой неделе
Фото: BeLive.ru

В Белогорском районе отопительный сезона планируют начать уже в пятницу, 29 сентября. Это на четыре дня раньше, чем в Благовещенске и в Белогорске, где батареи станут теплыми только со 2 октября.

Дата назначена в связи с обращениями граждан и понижением дневных и ночных температур, которые ожидаются по прогнозам синоптиков на этой неделе. Глава Белогорского района Денис Инюточкин поручил коммунальным службам начать отопительный сезон с 29 сентября. Соответствующее постановление было подписано 25 сентября.

«Централизованно тепло в дома получают жители семи сел района, – отметил Денис Инюточкин. – Общая готовность объектов теплоснабжения, а также запас топлива позволяют коммунальным службам запустить котельные в эту пятницу».

Большую часть котельных района эксплуатирует ООО «БТК», эта организация заготовила свыше 6 тысяч тонн угля, сообщает сайт администрации Белогорского района.

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#энергетика

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