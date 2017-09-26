Мэр Тынды поручил найти автобусника, заехавшего на центральную детскую площадку

Фото: gazeta-bam.ru

Мэр Тынды Евгений Черенков поручил установить личность водителя автобуса, который припарковался на центральной детской площадке, расположенной на центральной площади столицы БАМа, и призвал разобраться в произошедшем.

Как пишет газета «БАМ», в минувшие выходные в социальных сетях тындинцы выложили фотографию пассажирского автобуса, находящегося на территории центральной детской площадки. Горожане предположили, что водитель, приехав на обед, не нашел лучшего места, чтобы оставить свой транспорт.

«Подобное нарушение правил недопустимо», – отметил Евгений Черенков.

После выяснения всех обстоятельств к нарушителю будут приняты меры в рамках действующего законодательства.