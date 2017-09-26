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26сентября
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сегодня, 14:02 0

Для защиты прав авиапассажиров в областном минтрансе открыли горячую линию

Для защиты прав авиапассажиров в областном минтрансе открыли горячую линию

В связи с проблемами в авиасообщении, вызванными задержками и отменой рейсов авиакомпанией «ВИМ–Авиа», областной минтранс организовал горячую линию для оказания помощи пассажирам. Амурчане, у которых возникли проблемы с авиаперелетами могут позвонить по телефону 8 (4162) 22-16-74.

В пресс-службе областного правительства заранее дали ответы на самые распространенные вопросы:

– если билеты на отмененный или задержанный рейс были приобретены в авиационном агентстве, то пассажиру за возвратом средств следует обратиться в само агентство. При себе нужно иметь документы подтверждающие, что рейс отменен или задержан по причине авиаперевозчика. Для защиты своих прав пассажиру необходимо зафиксировать факт задержки авиарейса с указанием причины в справке аэропорта отправления или прибытия;

– если билеты на отмененный или задержанный рейс были приобретены в Интернете, то пассажиру следует обратиться к представителю авиакомпании или на официальный сайт авиакомпании;

– если задержка или отмена рейса произошла у трансферного пассажира на одном из этапов путешествия, то представитель авиакомпании, по вине которой возникла проблема в пути следования, должен предложить вариант, удобный в стыковке другой авиакомпании. Иначе пассажиру придется купить билет на другой рейс самостоятельно. В этом случае он должен сохранить кассовые чеки и квитанции, подтверждающие расходы, которые он сможет использовать в отстаивании своих прав в суде.

О других правах авиапассажиров также можно прочитать на Амур.инфо.

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#транспорт

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