Амурчанка стала победителем первенства мира по джиу-джитсу
В городе Подгорица (Черногория) завершилось первенство мира по джиу-джитсу. Спортсменка из Благовещенска Дарья Корнеева завоевала на этих соревнованиях золотую медаль.
Высокого результата Дарья добилась, выступая в разделе не-ваза (борьба в партере).
Кроме того, еще трое благовещенцев стали бронзовыми призерами состязаний – Илья Горшков, Игорь Сизых и Артем Семеняк.
Все ребята являются воспитанниками амурской федерации джиу-джитсу.
В общей сложности в первенстве мира принимали участие спортсмены из 21-й страны мира, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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