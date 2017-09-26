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26сентября
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сегодня, 13:54 0

Амурчанка стала победителем первенства мира по джиу-джитсу

Амурчанка стала победителем первенства мира по джиу-джитсу
Фото: admblag.ru

В городе Подгорица (Черногория) завершилось первенство мира по джиу-джитсу. Спортсменка из Благовещенска Дарья Корнеева завоевала на этих соревнованиях золотую медаль.

Высокого результата Дарья добилась, выступая в разделе не-ваза (борьба в партере).

Кроме того, еще трое благовещенцев стали бронзовыми призерами состязаний – Илья Горшков, Игорь Сизых и Артем Семеняк.

Все ребята являются воспитанниками амурской федерации джиу-джитсу.

В общей сложности в первенстве мира принимали участие спортсмены из 21-й страны мира, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дети #спорт

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