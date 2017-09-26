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На севере Приамурья дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 27 сентября

На севере Приамурья дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 27 сентября
Фото: unria.ru

27 сентября, в среду, в Амурской области ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу, днем в отдельных районах пройдет слабый и умеренный дождь, по северу – с мокрым снегом. Ветер западного, северо-западного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров.

Температура ночью составит 0...5 градусов выше нуля, местами – до минус 5. Днем – 6-11 градусов со знаком плюс, по северу – +2...-3.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем переменно облачно, без осадков. Подует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 16 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах +3...+5, днем +9...+11 градусов.

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#погода

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