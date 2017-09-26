Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Благовещенске

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Старт отопительному сезону в Благовещенске планируют дать 2 октября. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказали в ходе планерного совещания под председательством мэра города Валентины Калиты.

В соответствии с законодательством, отопительный период начинается не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов.

«Вчера на заседании оперативного штаба все ресурсоснабжающие организации сообщили о готовности к отопительному периоду. Если температурные условия существенно не изменятся, то со 2 октября мы планируем начать подключение жилого фонда к системе отопления», – сообщил первый заместитель мэра Владимир Константинов.

Он отметил: горожане должны понимать, что это трудоемкий процесс, и все необходимо сделать аккуратно, чтобы избежать порывов и теплоударов.

Подключение жилых домов будет проходить поэтапно, в течение 3-5 дней гидравлический режим отрегулируют, и к концу недели во всех домах города должно появиться тепло.

Как отметил начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев, если к концу следующей недели у жителей Благовещенска, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, не будет отопления, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.

Также жители Благовещенска могут сообщать о случаях несвоевременного поступления тепла в квартиры по телефону горячей линии ЕДДС: 59-28-26 и в социальной сети Instagram, аккаунт: @blagoveshchensk.rf, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2016 году отопительный сезон в Благовещенске начался 29 сентября.