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К дому в Свободном не может подъехать скорая из-за земляных гор (видео)

К дому в Свободном не может подъехать скорая из-за земляных гор (видео)

Жители одного из многоквартирных домов Свободного столкнулись с «земляной» проблемой. После работ, которые проводились во дворе, остались большие горы земли, и убирать их, говорят жильцы, никто не торопится. Из-за этого сюда не может подъехать скорая помощь.

Дом находится по адресу: улица Мухина, 17. 18 сентября в его дворе проводили замену канализационных труб, однако земля, оставшаяся после этих работ, не была вывезена или утрамбована. Теперь она создает проблемы жильцам – не пройти, не проехать.

«Сейчас наступают морозы. Это всё замерзнет, и вообще невозможно будет ничего сделать», – рассказала ИА «Амур.инфо» жительница Свободного.

Житель дома Виктор Васильевич отмечает, что проблему решить не получается – при обращении в одну службу его перенаправляют в другую и так по кругу. Сейчас пройти к дому можно только от углов.

«Раньше был сток от домов, по которому уходила дождевая вода. Если же сейчас пойдет сильный дождь, вся вода устремится в подвалы, и в дом будет не войти», – говорит мужчина.

Тем не менее в управляющей компании ИА «Амур.инфо» заверили, что проблема скоро решится.

«Уже написано предписание предприятию, которое проводило работы, чтобы они убрали землю», – рассказали в УК, пояснив, что это должно произойти в течение трех дней.

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#ЖКХ #Свободный

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