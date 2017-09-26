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сегодня, 12:43 0

Юные амурчане примут участие в спартакиаде детей-инвалидов

Юные амурчане примут участие в спартакиаде детей-инвалидов
Фото: amurliga.ru

В Благовещенске состоится VI спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях примут участие инвалиды-колясочники, дети с аутизмом и синдромом Дауна, ребята с поражением органов слуха и зрения.

Торжественное открытие состоится в пятницу, 29 сентября, в 10:40 на стадионе «Амур». В спартакиаде будут участвовать 17 команд со всей Амурской области. Это 117 детей в возрасте от 11 до 16 лет из учреждений и семей, а также сопровождающие их взрослые.

В программе соревнований – лёгкая атлетика (бег, метание мяча, прыжки в длину), дартс, настольный теннис, шашки и мини-футбол. Парад закрытия и награждение победителей начнётся в 16:00.

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#дети #спорт

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