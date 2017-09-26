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26сентября
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сегодня, 12:18 2

В ближайшие два дня рейсы «ВИМ-Авиа» в Благовещенск состоятся

В ближайшие два дня рейсы «ВИМ-Авиа» в Благовещенск состоятся

Губернатор Приамурья Александр Козлов принял участие во втором совещании в Москве, касающемся проблем с «ВИМ-Авиа». На нем озвучено, что компания отменяет целые направления по стране. Однако в ближайшие два дня ее рейсы в Благовещенск будут осуществлены с оговоркой: вылет из Москвы состоится из аэропорта Домодедово, прилёт – в аэропорт Внуково.

Об этом удалось договориться после того, как стало понятно, что «ВИМ-Авиа» не сдержит своего обещания по поводу сохранения перевозок до 2 октября. Из-за больших долгов за топливо перед компанией «Татнефть» последняя не заправляет воздушные суда «ВИМ-Авиа», а аэропорт Домодедово – из-за отсутствия оплаты со стороны авиакомпании – не выпускает самолеты.

«Компания "ВИМ-Авиа" не выполнила свои обязательства по самостоятельному сохранению внутренних перевозок. В итоге решения принимались на уровне министра транспорта РФ. Выездное совещание с Максимом Соколовым и руководителем Росавиации Александром Нерадько состоялось в аэропорту Внуково. Туда прилетел председатель совета директоров ПАО "Татнефть" – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Удалось договориться о том, что в ближайшие два дня под гарантийные обязательства будут заправлены борта, вылетающие в направлении Благовещенска и Анадыря. Все остальные рейсы по стране задержаны на неопределённое время», – рассказал Александр Козлов.

Первый борт сообщением Москва – Благовещенск вылетел из Домодедова. Ориентировочное время прибытия – 18:00. Обратный рейс вылетит ориентировочно в 20:00. Приземлится самолет в аэропорту Внуково.

«Сейчас самое главное – вывезти всех пассажиров, которые купили авиабилеты и ждут отправления своих рейсов. Хочу обратиться ко всем жителям области: не рискуйте. По возможности воздержитесь от полетов с проблемной компанией, чтобы защитить себя и своих близких от многочасовых задержек и других возможных неудобств. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойное авиасообщение Приамурья с Москвой. Ведём переговоры с руководством авиакомпании "Икар" об увеличении рейсов, также намечены встречи с такими авиакомпаниями, как "ЮТэйр" и "Россия"», – сказал губернатор Амурской области.

Что касается международных рейсов, то амурскому правительству предстоит выяснить, кто из амурчан оказался за границей и не может вылететь домой. Как сообщалось ранее, авиакомпания останавливает чартерные авиарейсы.

«Сейчас наша задача – выяснить, воспользовался ли кто-то из амурчан услугами авиакомпании для международного перелета. По информации от агентств, у них таких пассажиров нет, но ведь есть самостоятельные путешественники, которые могли приобрести билеты на сайте авиакомпании. Будем выяснять», – прокомментировал глава Приамурья.

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#областная власть #российская власть #транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
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  • Temonchik1985

    Temonchik1985
    1 час назад

    29 вылет из Москвы,походу придётся идти пешком до Благи)))

  • dronns

    dronns
    1 час назад

    Походу да. Я так понимаю, что это рейсы 26 и 27. Возможно их совместят. тогда Вам повезёт. улетите в свой день

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