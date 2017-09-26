За сутки в ДТП пострадали два человека: сводка аварий в Приамурье

25 сентября на территории Амурской области в двух дорожно-транспортных происшествиях два человека получили травмы различной степени тяжести. Первая авария случилась в Белогорске, вторая – в Свободненском районе. По факту ДТП проводятся проверки.

В 08:40 в Белогорске 74-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при повороте направо, сбил 66-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне перекрестка. Пострадавшую увезли в больницу.

В 14:20 в Свободненском районе 45-летний водитель, находясь за рулем Toyota Cresta, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП 52-летняя пассажирка доставлена в лечебное учреждение.

Всего за минувшие сутки на территории региона пресечено 579 нарушений правил дорожного движения, из них в 21 случае водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 27 водителей превысили установленную скорость движения, 54 пешехода пренебрегли соблюдением ПДД.

Кроме этого, четыре водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением уровня шума, три – за управление транспортным средством с тонированными стеклами, сообщает амурская Госавтоинпекция.