Амурский бизнесмен дал полтора миллиона рублей взятки судебному приставу

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Бизнесмена осудили за то, что он попытался дать взятку в полтора миллиона рублей старшему судебному приставу областного управления. В суде гендиректор строительной компании вину не признал, так как взятку он сам не передавал.

Генеральный директор ООО ХК «Амур-Мост» обвинялся в том, что предложил взятку в полтора миллиона рублей за то, чтобы приставы сняли запрет на регистрационные действия для 25 машин. Бизнесмен поручил представителю компании по доверенности найти должностное лицо в специализированном отделе судебных приставов, ответственное за это решение, и провел с ним переговоры.

Представитель нашел нужного старшего судебного пристава, встретился с ней в рабочем кабинете и сообщил, что за совершение незаконных действий – снятие запрета на регистрацию машин – сотруднице дадут деньги.

Сначала представитель предложил старшему судебному приставу 150 тысяч рублей за отмену запрета в отношении только одного транспортного средства. В ответ сотрудница заявила, что документы не предоставит и потребовала встречи с гендиректором. Тот попытался договориться о встрече на нейтральной территории, но судебный пристав настаивала на встрече в кабинете.

Во время встречи гендиректор написал на бумаге «25 за 1,5» и показал это приставу. Сорудница вслух спросила, за сколько единиц техники он предлагает ей деньги, бизнесмен ответил – за 25. Она уточнила, что получит 1 500 000 рублей за отмену мер о запрете регистрационных действий в отношении этой техники, и гендиректор это подтвердил.

Спустя некоторое время представитель по доверенности, который начал вести переговоры о взятке, пришел в кабинет к сотруднице службы судебных приставов. Он достал из сумки бумажный пакет и положил его на стол, тем самым выступив в качестве посредника в даче взятки. И был задержан сотрудниками УФСБ по Амурской области.

В суде руководитель «Амур-Моста» свою вину в совершении преступления не признал. Он заявил, что не давал представителю указания о даче взятки, а полтора миллиона рублей он ему передал на частичное погашение долга перед Пенсионным фондом.

Тем не менее суд признал руководителя компании виновным и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима без назначения штрафа, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.