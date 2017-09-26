Роспотребнадзор: пассажиры, купившие невозвратные билеты у «ВИМ-Авиа», могут их вернуть

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Задержка рейса – это перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете. Основными причинами задержки рейсов могут являться технические неисправности самолета, плохие погодные условия, позднее прибытие самолета.

В случае задержки рейса время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления рейса, указанного в билете (п. 99 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82).

Права пассажира при задержке рейса

При задержке рейса, в соответствии с Воздушным кодексом РФ, пассажир имеет права на:

– отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным;

– возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.). К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса;

– право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25 % установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 % стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Услуги для пассажиров при задержке рейса

При задержке рейса пассажир также имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг:

– на организацию хранения багажа;

– предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

– обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

– обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;

– размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Подробная информация о правах авиапассажиров при задержке авиарейсов размещена на Государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей Роспотребнадзора, в разделе «Памятки».