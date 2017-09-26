Амурчанин погиб в Приморье, упав со скалы

Фото: vk.com/dvfuru

24 сентября в Приморском крае трагически погиб житель Амурской области. Студент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Медведев упал со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Приморью, трагедия произошла на острове Русский. Двое мужчин 1997 года рождения упали со скалы. Один из них скончался, второй получил тяжелые травмы и был доставлен в медучреждение. По данному факту проводится доследственная проверка.

В пресс-службе ДВФУ ИА «Амур.инфо» сообщили, что погибший зарегистрирован в Шимановске. Он был студентом Школы естественных наук университета.

«Алексей обладал быстрым и острым умом, всегда стремился добраться до сути вещей, был эрудирован в разных областях. Активный, любознательный, честный, добрый, жизнерадостный, полный амбициозных стремлений, научных и творческих планов – таким его запомнят в ДВФУ», – сообщается на странице вуза в социальных сетях.