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26сентября
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сегодня, 09:53 1

«ВИМ-Авиа» отказалась от выполнения чартерных рейсов

«ВИМ-Авиа» отказалась от выполнения чартерных рейсов
Фото: ato.ru

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» решила полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха, сообщили ТАСС в Росавиации. Пострадать от этого могут порядка ста тысяч туристов.

Также сообщается, что госорганы прорабатывают меры в отношении «ВИМ-Авиа». В частности, речь о введении в ней антикризисного управления и отстранении действующего руководства авиакомпании от контроля за экономической деятельностью.

По данным Росавиации, кредиторы компании сохраняют интерес к ней только при условии коренного изменения ее финансовой модели.

Сто тысяч туристов, по информации РИА Новости, могут пострадать из-за приостановки чартерных программ авиакомпании «ВИМ-Авиа», включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой. По мнению экспертов, опрошенных Ассоциацией туроператоров (АТОР), «спасти ситуацию может только чудо». В частности, они надеются, что какая-либо финансовая организация предоставит помощь компании в виде гарантий.

Как сообщало Амур.инфо, на днях «ВИМ-Авиа» начала массовые задержки, а также отмены своих авиарейсов. Это коснулось и рейсов между Домодедово и Благовещенском. Губернатору Приамурья пообещали, что самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать в Благовещенск, по крайней мере, до 2 октября. Ожидается, что обязанности «ВИМ-Авиа» по перевозке людей между Москвой и Благовещенском с 6 октября сможет взять на себя авиакомпания «Икар».

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#транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
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  • dronns

    dronns
    4 часа назад

    Это конец компании. У кого билеты на другие даты срочно меняйте!

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